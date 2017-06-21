Украинец Александр Усик выступит в "боксерской Лиге Чемпионов"

Об этом в Twitter сообщил обозреватель USA Today Марк Коппинджер.

Кроме того, в турнире, который еще называют боксерской Лигой чемпионов, выступят другие известные боксеры первого тяжелого веса (до 91 кг), в котором Усик владеет титулом чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

В частности о своем участии в WBSS ранее сообщили чемпион мира IBF (Международной боксерской федерации) россиянин Мурат Гассиев и обладатель титула WBC (Всемирного боксерского совета) латвиец Майрис Бриедис.

Кроме того, следующий бой Усик проведет 26 августа в Одессе на стадионе "Черноморец", соперник пока не известен.