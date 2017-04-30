12:30 30.04.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Витай Кличко назвал боем гладиаторов поединок с участием брата

Пресс-служба городского головы Киева сообщает, что Виталий Кличко прокомментировал выступление брата в поединке с Энтони Джошуа.

Витай Кличко назвал боем гладиаторов поединок с участием брата

Виталий Кличко коротко сказал, что это был бой гладиаторов, когда два лучших бойца в мире встретились в ринге.

Также Виталий отметил, что Кличко младший в поединке доминировал и имел все шансы победить.

Наряду с этим Кличко старший заметил, что Владимиру необходимо было действовать агрессивнее и не давать Джошуа прийти в себя.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сам Владимир Кличко назвал свой бой с британцем удивительным событием в истории бокса.


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