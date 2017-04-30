09:01 30.04.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Владимир Кличко заявил, что бой с Джошуа стал удивительным событием - ВИДЕО

Владимир Кличко в интервью The Guardian сообщил, что считает бой с Энтони Джошуа удивительным событием.

Владимир Кличко заявил, что бой с Джошуа стал удивительным событием - ВИДЕО

Украинец делится, что по его мнению, на ринге встретились настоящие мужчины, джентльмены. И победил лучший.

Владимир выразил свое негодование по поводу не реализации плана по победе над британцем, но тем не менее поздравил оппонента с победой.

Напомним ранее УРА-Информ сообщал, что Владимир Кличко уступил Энтони Джошуа в поединке за чемпионские пояса по версиям IBF, WBA Super и IBO.

Поединок завершился в одиннадцатом раунде. Джошуа одержал победу техническим нокаутом.

В пятом раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун, однако в шестом раунде уже украинец ответил тем же. Британцу удалось завершить поединок в одиннадцатом раунде. Джошуа дважды отправил Кличко в нокдаун, после чего рефери был вынужден остановить поединок и зафиксировать победу британца.


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