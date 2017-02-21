10:20 21.02.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Ломаченко признали лучшим боксером года по версии WBN

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко признан лучшим боксером 2016 года по версии посетителей авторитетного боксерского портала World Boxing News. Об этом сообщается на сайте WBN.
 

Ломаченко признали лучшим боксером года по версии WBN

Как отмечается, Ломаченко почти на тысячу голосов обошел британца Карла Фрэмптона и легендарного филиппинца Мэнни Паккьяо.

Кроме того, престижную награду украинцу вручил его промоутер Боб Арум.

Добавим, что в прошлом году Василий Ломаченко в июне нокаутировал Романа Мартинеса и стал чемпионом мира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-информ", лучшим боксером мира 2016 года по версии портала Fight News признан украинец Василий Ломаченко – чемпион планеты по версии WBO во втором полулегком весе. 


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