Ломаченко признали лучшим боксером года по версии WBN

Как отмечается, Ломаченко почти на тысячу голосов обошел британца Карла Фрэмптона и легендарного филиппинца Мэнни Паккьяо.

Кроме того, престижную награду украинцу вручил его промоутер Боб Арум.

Добавим, что в прошлом году Василий Ломаченко в июне нокаутировал Романа Мартинеса и стал чемпионом мира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-информ", лучшим боксером мира 2016 года по версии портала Fight News признан украинец Василий Ломаченко – чемпион планеты по версии WBO во втором полулегком весе.