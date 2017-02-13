Василий Ломаченко признан лучшим боксером года в мире

Лучшим боксером мира 2016 года по версии портала Fight News признан украинец Василий Ломаченко – чемпион планеты по версии WBO во втором полулегком весе.
Отметим, что известный тренер Тедди Атлас показал свою десятку лучших бойцов мира. В топ-10 боксера попали все бойцы в разных весовых категориях.
Топ самых лучших боксеров выглядит так:
1. Василий Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Андре Уорд
4. Кит Турман
5. Сергей Ковалев
6. Роман Гонсалес
7. Гильермо Ригондо
8. Сауль Альварес
9. Мэнни Пакьяо
10. Эррол Спенс-младший
Также добавим, что Василий Ломаченко, двукратный олимпийский чемпион в 2016-м провел два знаковых боя. В июне в Нью-Йорке отправил в нокаут Романа Мартинеса в пятом раунде, а в ноябре в Лас-Вегасе за восемь раундов справился с Николасом Уолтерсом – ямаец отказался от продолжения боя.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", американский боксер Джейсон Соса должен стать следующим соперником украинца Василия Ломаченко.