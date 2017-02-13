02:00 13.02.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Василий Ломаченко признан лучшим боксером года в мире

Лучшим боксером мира 2016 года по версии портала Fight News признан украинец Василий Ломаченко – чемпион планеты по версии WBO во втором полулегком весе. 

Василий Ломаченко признан лучшим боксером года в мире

Отметим, что известный тренер Тедди Атлас показал свою десятку лучших бойцов мира. В топ-10 боксера попали все бойцы в разных весовых категориях.

Топ самых лучших боксеров выглядит так:

1. Василий Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Андре Уорд

4. Кит Турман

5. Сергей Ковалев

6. Роман Гонсалес

7. Гильермо Ригондо

8. Сауль Альварес

9. Мэнни Пакьяо

10. Эррол Спенс-младший

Также добавим, что Василий Ломаченко, двукратный олимпийский чемпион в 2016-м провел два знаковых боя. В июне в Нью-Йорке отправил в нокаут Романа Мартинеса в пятом раунде, а в ноябре в Лас-Вегасе за восемь раундов справился с Николасом Уолтерсом – ямаец отказался от продолжения боя.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", американский боксер Джейсон Соса должен стать следующим соперником украинца Василия Ломаченко.


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