12:53 13.02.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Сироткин отправил Кличко на пенсию

Андрей Сироткин, чемпион Евразии по версии WBC, считает, что его коллеге Владимиру Кличко уже пора на заслуженный покой.

Сироткин отправил Кличко на пенсию

Именно так прокомментировал Сироткин предстоящий бой 27-летнего Джошуа и 41-летнего Кличко. По мнению боксера, у них слишком большая разница в возрасте, если поединок перейдет в поздние раунды, то Кличко с натиском соперника может уже и не справиться.

"Ставлю, конечно, на Джошуа и болеть буду за него. Никогда не был фанатом Кличко. Как боксер не нравился, особенно когда у него были пояса. Много кого в мире бокса это напрягало: он не показывал ни зрелищности, ни бокса, ничего, везде выигрывал за счет своих данных. Пора ему уже на пенсию", – подчеркнул Сироткин.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Кличко объяснил кого и за что может "размазать".


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