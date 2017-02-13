Сироткин отправил Кличко на пенсию

Именно так прокомментировал Сироткин предстоящий бой 27-летнего Джошуа и 41-летнего Кличко. По мнению боксера, у них слишком большая разница в возрасте, если поединок перейдет в поздние раунды, то Кличко с натиском соперника может уже и не справиться.

"Ставлю, конечно, на Джошуа и болеть буду за него. Никогда не был фанатом Кличко. Как боксер не нравился, особенно когда у него были пояса. Много кого в мире бокса это напрягало: он не показывал ни зрелищности, ни бокса, ничего, везде выигрывал за счет своих данных. Пора ему уже на пенсию", – подчеркнул Сироткин.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Кличко объяснил кого и за что может "размазать".