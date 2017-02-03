11:45 03.02.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Кличко предупредил, за что может "размазать"

Известный боксер Владимир Кличко рассказал, что сделает с теми, кто сомневается в профессиональном уровне членов своей команды.

Кличко предупредил, за что может

Напомним, что после поражения украинского тяжеловеса британцу Тайсону Фьюри, они подверглись значительной критике.

Многие из тех, кто смотрел бой, уверены, что тренер Владимира Джонатан Бэнкс не представляет собой коуча высшего уровня. Ответил на такую критику Кличко довольно резко: "Я не буду менять мою команду. А если у кого-то есть сомнения насчет профессиональных качеств кого-либо из ее членов, я размажу ваши сомнения", – подчеркнул боксер.

"Я верю в каждого из них, и мы не просто так были успешны на протяжении долгого времени. Мы в состоянии исправить допущенную ошибку, которая привела к поражению, а оно, в свою очередь, дало нам сильнейшую мотивацию. В общем, у меня только позитивные ожидания от моей команды, вместе с которой я двигаюсь к цели", – резюмировал украинец.

Как сообщал "УРА-Информ", ввиду определенного стечения обстоятельств и разгульного образа жизни "Цыганский Король" Тайсон Фьюри утратил свое чемпионство


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