12:12 06.08.2018 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Усик встретится с Беллью в Великобритании

Поединок украинского боксера, абсолютного чемпиона мира Александра Усика с британцем Тони Беллью состоится 10 ноября.

Усик встретится с Беллью в Великобритании

Такое заявление сделал промоутер Беллью Эдди Хирн, сообщает Boxing News 24.

По его словам, бой пройдет в Великобритании. Вместе с этим промоутер не уточнил, в каком городе состоится бой.

Напомним, в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева. Практически весь бой прошел "под диктовку" нашего соотечественника. Россиянин, даже несмотря на поддержку трибун, уже в третьем раунде растерялся и не мог "подогнать" свой тиль ведения боя под дистанцию Усика. Бой продлился все 12 раундов и по результатам судей победу со счетом 120:108, 119:109, 119:109 одержал наш соотечественник.

Как сообщал "УРА-Информ", абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности заявил, что ему совсем не нужно звание "Герой Украины".


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