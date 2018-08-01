15:17 01.08.2018 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Ломаченко уже в декабре может объединить несколько титулов

Промоутер украинца Василия Ломаченко Эгис Климас сообщил, что боксер готов вернуться в ринг в начале декабря.

Ломаченко уже в декабре может объединить несколько титулов

Планируется, что он проведет бой за объединение титулов с победителем поединка между Раймундо Бельтраном и Хосе Педрасой.

А вот переговоры о проведении поединка против Майки Гарсии по-прежнему стопоряться. Климас видит главной причиной этому позицию представителей американского боксера.

Как сообщал "УРА-Информ", чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо подвело здоровье, всего за неделю до боя против Лукаса Матиссе. Об этом сообщает Philstar.com. Как известно, филиппинский боксер почувствовал боль в груди и не смог дышать, после чего ему сделали кардиограмму и обнаружили врожденную проблему с сердцем.


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