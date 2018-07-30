17:09 30.07.2018 | Бокс | Новости
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Усик и Беллью договорились о бое в Британии

Поединок Александра Усика против Тони Беллью должен состояться этой осенью в Великобритании.

Усик и Беллью договорились о бое в Британии

Сам Беллью сказал об этом в комментарии ресурсу TalkSport. По словам боксера, команда Усика согласовала с ним проведение поединка.

Ранее сообщалось, что бой должен пройти в ноябре, а Беллью готов спуститься в первый тяжелый вес ради поединка с украинцем, который недавно разобрался с Муратом Гассиевым.

Сторона Усика официально не подтвердила эта информацию.

Как сообщал "УРА-Информ", почетный чемпион мира по версии WBC Тони Беллью хочет драться с непобеждённым украинским боксёром-профессионалом Александром Усиком в первом тяжелом весе. Поединок может состоятся только при одном условии, если на кону будут стоять все пояса абсолютного чемпионо мира в первом тяжёлом весе.


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