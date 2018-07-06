15:36 06.07.2018 | Бокс | Новости     Новости Украины
100198288:roman_z

Виталий Кличко возвращается на ринг

Мэр Киева Виталий Кличко снова проведет бой с бывшим абсолютным чемпионом мира Ленноксом Льюисом.

Виталий Кличко возвращается на ринг

Поединок легендарных боксеров состоится в Киеве во время 56-го конгресса WBC, сообщает Братство Кличко. Формат боя пока не афишируется, но известно, что он будет иметь выставочный статус в рамках благотворительного аукциона.

Это будет второй матч Леннокса Льюиса и Виталия Кличко. Первый состоялся 21 июня 2003 года. Тот драматический поединок, позже признанный "боем десятилетия в супертяжелом весе", остановил врач из-за рассечения у украинца. Поэтому Леннокса признали победителем, хотя тогда Виталий вел в счете 58:56.

Льюис после боя пообещал матч-реванш, но не сдержал слова, потому что через четыре месяца объявил о завершении профессиональной карьеры. Теперь, 15 лет спустя, британец может выполнить обещание.

Конгресс WBC впервые в истории состоится в Киеве. В нем примут участие около 700 участников из 160 стран мира. Среди них будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные менеджеры и функционеры. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, на конгресс также приглашены Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, уже подтвердили свое участие Риддик Боу и Хулио Сезар Чавес.


Поделиться
Читайте также:
 
В Берлине на сессии ОБСЕ обсудят Крым, Донбасс и российский газопровод В МВД рассказали о введении миротворцев на Донбасс В Харькове заминированы сразу 15 зданий в разных районах города Украина начинает очередные поиски нефти и газа в Черном море
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив