15:04 04.07.2018 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Украинский боксер Постол хочет провести следующий бой до конца года

Экс-чемпион мира по версии WBC Виктор Постол (29-2-0, 12 KO) планирует до конца года провести еще один бой.

Украинский боксер Постол хочет провести следующий бой до конца года

Об этом сообщает Luckypunch.net на своей страничке Facebook.

Как отмечается, спортсмен в настоящее время уже общался по этому поводу с промоутером Степаном Черновецким и менеджером Вадимом Корниловым. Сейчас ведутся поиски соперника.

По предварительной информации, поединок может состояться в первом полусреднем или полусреднем весе.

Последний поединок 34-летний украинец провел против британца Джоша Тэйлора. На кону стоял пояс WBC Silver, Постол проиграл решением судей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", одна из крупнейших украинских промоутерских компаний Донецкая "Union Boxing Promotion" подтвердила сведения, что в столице произойдет бой за защиту титула чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе Артёма Далакяна.


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