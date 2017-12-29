Лучший боксер Украины получил в подарок квартиру в Полтаве

Накануне Нового года президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус вручил Хижняку ключи от новенькой квартиры в Полтаве.

Сам боксер, рассказал, что очень взволнован , что все эти люди сделали для него праздник .

Также сообщается, что Полтавский областной совет подарил спортсмену сертификат на 500 тысяч гривен на ремонт квартиры, плюс 100 тысяч гривен – отцу Хижняка.

Как отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус, он обещал после победы Александра на чемпионате мира подарит одну из лучших квартир. Продивус убежден, что это достойная благодарность Александру за его труд.

Добавим, традицию дарить квартиры для чемпионов мы начали в 2011 году.

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