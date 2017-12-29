13:42 29.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Лучший боксер Украины получил в подарок квартиру в Полтаве

Федерация бокса Украины купила боксеру Украины и одному из лучших спортсменов года Александру Хижняку квартиру в Полтаве. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Лучший боксер Украины получил в подарок квартиру в Полтаве

Накануне Нового года президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус вручил Хижняку ключи от новенькой квартиры в Полтаве.

Сам боксер, рассказал, что очень взволнован , что все эти люди сделали для него праздник .

Также сообщается, что Полтавский областной совет подарил спортсмену сертификат на 500 тысяч гривен на ремонт квартиры, плюс 100 тысяч гривен – отцу Хижняка.

Как отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус, он обещал после победы  Александра на чемпионате мира подарит одну из лучших квартир. Продивус убежден, что  это достойная благодарность Александру за его труд.

Добавим, традицию дарить квартиры для чемпионов мы начали в 2011 году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американская звезда давно известна своими экстравагантными подарками поклонникам. В этот раз Тейлор Свифт побила все рекорды щедрости - она подарила дом своей беременной поклоннице и ее мужу дом.

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