Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя соотечественника

Об этом сообщает BoxingScene.

По мнению Джошуа, никто не может предугадать, как Фьюри будет вести себя в ринге. "Я всегда утверждаю, что Фьюри, если он вернется в ринг, будет самым опасным противником, - заявил Джошуа.

Также чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO добавил, что Фьюри очень хитер на ринге и вне его. В частности, єто связано с тем, что у него нет единого стиля. Поєтому, он может просто двигаться по рингу, пытаясь украсть победу. Но он может и драться весь бой.

"Я не знаю, в каком стиле будет боксировать Фьюри в следующем бою. Но он хорош и очень разнообразен", - подытожил Джошуа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский боксер Энтони Джошуа рассказал, как ему удалось победить украинца Владимира Кличко во время боя, который состоялся в Лондоне.