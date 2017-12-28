04:00 28.12.2017 | Бокс | Новости
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Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя соотечественника

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о дальнейшим поединке со своим соперником Тайсоном Фьюри. Также британский боксер признался, что бывший обладатель титулов в дивизионе, лишившийся поясов из-за проблем с допингом и наркотиками.

Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя соотечественника

Об этом сообщает BoxingScene.

По мнению Джошуа, никто не может предугадать, как Фьюри будет вести себя в ринге. "Я всегда утверждаю, что Фьюри, если он вернется в ринг, будет самым опасным противником, - заявил Джошуа.

Также чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO добавил, что Фьюри очень хитер на ринге и вне его. В частности, єто связано с тем, что у него нет единого стиля. Поєтому, он может просто двигаться по рингу, пытаясь украсть победу. Но он может и драться весь бой.

"Я не знаю, в каком стиле будет боксировать Фьюри в следующем бою. Но он хорош и очень разнообразен", - подытожил Джошуа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский боксер Энтони Джошуа рассказал, как ему удалось победить украинца Владимира Кличко во время боя, который состоялся в Лондоне.

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