Апперкот Джошуа в бою с Кличко - удар года по версии HBO - ВИДЕО

Об этом сообщается на сайте телеканала, который начал подводить итоги уходящего года.

Как отмечается, украинский боксер после такого удара от своего соперника смог продержаться на ринге еще несколько секунд. В результате рефери ничего не оставалось как остановить поединок.

Стоит напомнить, бой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа за титулы WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе состоялся 29 апреля в Лондоне. Тогда британец побывал в нокдауне, но в итоге сумел вернуться в бой и нокаутировать Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. У Владимира была возможность провести реванш, однако он принял решение завершить карьеру.

В "УРА-Информ" ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о дальнейшим поединке со своим соперником Тайсоном Фьюри. Также британский боксер признался, что бывший обладатель титулов в дивизионе, лишившийся поясов из-за проблем с допингом и наркотиками.