12:17 28.12.2017 | Бокс | НовостиНовости Украины 100182921:labazovych
Апперкот Джошуа в бою с Кличко - удар года по версии HBO - ВИДЕО
Крупнейший американский телеканал HBO назвал самые яркие хайлайты года в мире бокса. Так, лучший удар года исполнил чемпион WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа против Владимира Кличко.
Об этом сообщается на сайте телеканала, который начал подводить итоги уходящего года.
Как отмечается, украинский боксер после такого удара от своего соперника смог продержаться на ринге еще несколько секунд. В результате рефери ничего не оставалось как остановить поединок.
Стоит напомнить, бой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа за титулы WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе состоялся 29 апреля в Лондоне. Тогда британец побывал в нокдауне, но в итоге сумел вернуться в бой и нокаутировать Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. У Владимира была возможность провести реванш, однако он принял решение завершить карьеру.
В "УРА-Информ" ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о дальнейшим поединке со своим соперником Тайсоном Фьюри. Также британский боксер признался, что бывший обладатель титулов в дивизионе, лишившийся поясов из-за проблем с допингом и наркотиками.