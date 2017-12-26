Ломаченко занял лидерские позиции по версии BoxingScene

Согласно информации авторитетного издания, украинец сочетает в себе лучшие характеристики таких боксеров, как Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO) и Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО).

Специалисты отметили, что его способность ударить и не пропустить повторяет традиции Мейвезера, хотя их стили совершенно разные. Хотя у него нет ударной силы Паккьяо, его способность методично доставлять тяжелые удары, кажется, поглощает душу его оппонентов. Последние четыре соперника сдавались в своих углах.

Помимо Василия Ломаченко среди главных победителей 2017 года BoxingScene выделяет Энтони Джошуа, Майки Гарсия, Теренса Кроуфорда, а также тандем Флойда Мейвезера и Конора МакГрегора.

Среди проигравших портал отмечает Романа Гонсалеса, Сергея Ковалева, Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, Джеймса ДиГейла и Дионтея Уайлдера, вновь оставшегося без большого боя.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинец Василий Ломаченко одержал победу на чемпионате мира по версии WBO во втором полулегком весе над кубинцем Гильермо Ригондо. Благодаря этому он занял первую позицию в рейтинге CompuBox среди действующих боксеров.