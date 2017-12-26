Бой Кличко – Джошуа претендует на звание "Поединок года"

По версии The Ring, поединок претендует на звание "Бой года" и лучшее сражение в супертяжелом весе за последних 20 лет.

Кроме лондонской битвы двух супертяжей, в топ-5 боев 2017-го вошли поединки Головкин – Альварес, Висаксил Вангек – Роман Гонсалес, Мигель Берчельт – Франсиско Варгас, Мигель Роман – Орландо Салидо.

Немногие эксперты давали ветерану Кличко шансы на победу над Джошуа, который подошел к битве с 18 нокаутами в 18 проведенных боях. Джошуа неожиданно отправил Кличко в нокдаун в пятом раунде, но украинец сумел подняться, на голову разбив оппонента отправив его на пол, в следующей трехминутке.

Это был захватывающий поединок, до его остановки в 11-м раунде.

Отметим, что в топ-5 бойцов, претендующих на звание "Боксер года" по версии журнала, вошел и украинец Василий Ломаченко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Василий Ломаченко теперь не только чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (10-1, 8 КО), а теперь и главный победитель по версии BoxingScene за 2017 год.