Бой между Деревянченко и Андраде может пройти в начале 2018 года

Об этом сообщает издание BoxingScene.

По словам украинского боксера, он был очень огорчен когда отменили поединок против Деметриуса Андраде, ведь времени на подготовку было достаточно.

В следующем месяце будет известно, удастся ли провести бой в начале 2018 года.

"Если же Андраде все-таки откажется от боя, то мои менеджеры Кит Коннолли и Эл Хэймон, а также мой промоутер Лу ДиБелла постараются найти наилучший вариант для меня. У меня большие ожидания от 2018 года", - отмечает Деревянченко.

Отметим, что Деревянченко и Андраде должны были встретиться еще, 16 декабря, в андекарде поединка Билли Джо Сондерса (25-0, 12 КО) и Давида Лемье (38-3, 33 КО), однако американец в последний момент отказался от сделки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинец Василий Ломаченко одержал победу на чемпионате мира по версии WBO во втором полулегком весе над кубинцем Гильермо Ригондо. Благодаря этому он занял первую позицию в рейтинге CompuBox среди действующи боксеров.