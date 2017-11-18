00:45 18.11.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Владимир Кличко стал лауретом престижной спортивной премии

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко вероятно фаворит на получение престижной спортивной награды"Bambi".

Владимир Кличко стал лауретом престижной спортивной премии

Об этом сообщает официальный сайт премиального ведомства.

Один из жюри уверен, что Кличко-младший является одним из лучших, если не лучшим боксером всех времен и народов, который достойно продолжил победное шествие своего брата. Как спортсмен, он символизирует выносливость, дисциплину и справедливость. Ранее статуэтка победителей уже доставалась братьям Кличко в 2005 и 2009 годах. 

Кроме того, награда ожидает и других мировых звезд Голливуда и шоу-бизнеса. Так, например, в номинации "Легенда" приз достался певцу Тому Джонсу, в номинации "Мода" победу праздновала модель Клаудия Шиффер. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Владимир Кличко после ухода из бокса начал преподавать в университете Швейцарии.


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