Владимир Кличко стал лауретом престижной спортивной премии

Об этом сообщает официальный сайт премиального ведомства.

Один из жюри уверен, что Кличко-младший является одним из лучших, если не лучшим боксером всех времен и народов, который достойно продолжил победное шествие своего брата. Как спортсмен, он символизирует выносливость, дисциплину и справедливость. Ранее статуэтка победителей уже доставалась братьям Кличко в 2005 и 2009 годах.

Кроме того, награда ожидает и других мировых звезд Голливуда и шоу-бизнеса. Так, например, в номинации "Легенда" приз достался певцу Тому Джонсу, в номинации "Мода" победу праздновала модель Клаудия Шиффер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Владимир Кличко после ухода из бокса начал преподавать в университете Швейцарии.