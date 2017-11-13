Тайсон Фьюри написал дерзкое письмо Владимиру Кличко

Британский боксер и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вырализ свое негодование экс-чемпиону миру Владимиру Кличко. В частности, британец вспомнил свою победу над украинцем, и выразил недовольство тем, что Кличко в своих интервью восхищается Энтони Джошуа.
Об этом всем Фьюри написал в своем микроблоге в Twitter. По словам британца, он совсем не понимает, почему Кличко так озлоблен после поражения цыганскому королю.
"Ты постоянно твердишь о поражении Джошуа, говоришь, какой он великий. Но тот поединок ты проиграл техническим нокаутом, до самого конца шансы сохранялись 50 на 50. Ну а в нашем противостоянии ты не смог нанести ни одного удара, я заставлял тебя промахиваться и попросту игрался с тобой в ринге. Но ты говоришь, что Джошуа лучше", - отметил Фьюри.
Также британский боксер подчеркнул, что Кличко по этому поводу правды никогда не скажет. Поскольку, украинец хорошо знает, что в тот момент во время боя произошло.
"Доктор Кличко, я буду всегда сниться тебе в кошмарах, а ты всегда будешь знать, что никогда не побьешь жирного Цыгана", - добавил Фьюри.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинский боксер Виталий Кличко попал в топ-10 лучших чемпионов мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).