Кличко вошел в десятку лучших чемпионов в истории WBC

Об этом сообщает сайт klitschko-brothers.

Как отмечается, все эти спортсмены владели чемпионским титулом по версии WBC в самом престижном дивизионе.

В свою очередь представитель Украины занял почетное восьмое место. Вслед за Кличко расположились Мухаммед Али, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Ларри Холмс, Майк Тайсон, Джордж Форман и Джо Фрейзер.

Стоит отметить, что Виталий Кличко дважды завоевывал пояс WBC, оказавшись одним из пяти тяжеловесов рядом с Али, Тайсоном, Льюисом и Рахманом, которые сумели вернуть утраченный титул.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Дмитрий Митрофанов в пригороде Чикаго провел свой дебютный бой на профессиональном ринге. Шестираундовый поединок в весовой категории до 72,5 кг против Брэндона Мэддокса (7-1) завершился досрочно.