14:29 03.11.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Кличко вошел в десятку лучших чемпионов в истории WBC

Украинский боксер Виталий Кличко попал в топ-10 лучших чемпионов мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Кличко вошел в десятку лучших чемпионов в истории WBC

Об этом сообщает сайт klitschko-brothers. 

Как отмечается, все эти спортсмены владели чемпионским титулом по версии WBC в самом престижном дивизионе.

В свою очередь представитель Украины занял почетное восьмое место. Вслед за Кличко расположились Мухаммед Али, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Ларри Холмс, Майк Тайсон, Джордж Форман и Джо Фрейзер.

Стоит отметить, что Виталий Кличко дважды завоевывал пояс WBC, оказавшись одним из пяти тяжеловесов рядом с Али, Тайсоном, Льюисом и Рахманом, которые сумели вернуть утраченный титул.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Дмитрий Митрофанов в пригороде Чикаго провел свой дебютный бой на профессиональном ринге. Шестираундовый поединок в весовой категории до 72,5 кг против Брэндона Мэддокса (7-1) завершился досрочно. 


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