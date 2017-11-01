Усик начал подготовку к бою с Бриедисом - ВИДЕО

Об этом сообщил украинский спортсмен в своем Instagram.

Известно, что бой двух боксеров должен состоятся в январе следующего года. Однако, где именно будет проведен поединок пока ничего неизвестно.

По данным СМИ, рассматриваются варианты с Берлином, Ригой и Киевом. В другом полуфинале Юниер Дортикос будет драться с Муратом Гассиевым.

Напомним, как сообщал ранеее "УРА-Информ", следующий бой Александра Усика в рамках Всемирной боксерской суперсерии на чемпионате мира по версии WBO может состояться 20 января 2018 года. Несмотря на это организаторы WBSS могут перенести поединок в столицу Латвии Ригу.