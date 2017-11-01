15:50 01.11.2017 | Бокс | НовостиНовости Украины 100177892:labazovych
Усик начал подготовку к бою с Бриедисом - ВИДЕО
Чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик начал подготовительную программу к полуфинальному поединку Всемирной боксерской суперсерии против обладателя титула WBC латыша Майрис Бриедис.
Об этом сообщил украинский спортсмен в своем Instagram.
Известно, что бой двух боксеров должен состоятся в январе следующего года. Однако, где именно будет проведен поединок пока ничего неизвестно.
По данным СМИ, рассматриваются варианты с Берлином, Ригой и Киевом. В другом полуфинале Юниер Дортикос будет драться с Муратом Гассиевым.
Напомним, как сообщал ранеее "УРА-Информ", следующий бой Александра Усика в рамках Всемирной боксерской суперсерии на чемпионате мира по версии WBO может состояться 20 января 2018 года. Несмотря на это организаторы WBSS могут перенести поединок в столицу Латвии Ригу.
Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик будет участвовать во Всемирной боксерской суперсерии. Так, если украинский боец победит в турнире - ему достанется эксклюзивный "Бриллиантовый" чемпионский пояс от WBC. Соответствующие сведения сообщает сайт klitschko-brothers.com.