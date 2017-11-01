15:50 01.11.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
100177892:labazovych

Усик начал подготовку к бою с Бриедисом - ВИДЕО

Чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик начал подготовительную программу к полуфинальному поединку Всемирной боксерской суперсерии против обладателя титула WBC латыша Майрис Бриедис.

Усик начал подготовку к бою с Бриедисом - ВИДЕО

Об этом сообщил украинский спортсмен в своем Instagram.

Известно, что бой двух боксеров должен состоятся в январе следующего года. Однако, где именно будет проведен поединок пока ничего неизвестно.

По данным СМИ, рассматриваются варианты с Берлином, Ригой и Киевом. В другом полуфинале Юниер Дортикос будет драться с Муратом Гассиевым.

Напомним, как сообщал ранеее "УРА-Информ", следующий бой Александра Усика в рамках Всемирной боксерской суперсерии на чемпионате мира по версии WBO может состояться 20 января 2018 года. Несмотря на это организаторы WBSS могут перенести поединок в столицу Латвии Ригу. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив