14:22 18.10.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Ломаченко подшутил над соперником на своей тренировке перед боем - ФОТО, ВИДЕО

Перед боем против Гильермо Ригондо чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко решил немного подшутить над одним из высказываний кубинца. 

Ломаченко подшутил над соперником на своей тренировке перед боем - ФОТО, ВИДЕО

Ироничное видео украинский боксер опубликовал на своей странице в Instagram. Так, в ролике Ломаченко рассказывает, что сейчас он снимается в продолжении знаменитого мультфильма про Чебурашку. Кроме того, с довольным лицом он пообещал выпустить премьеру 9 декабря на экранах мира.

Отметим, что фанатов спортсмена очень порадовал ролик. Также они заметили, что слова Ломаченко это прямой посыл к одному из твитов Ригондо. В нем кубинец пообещал отомстить Василию за все русские мультики, которые его заставляли смотреть в детстве. Там же Гильермо прикрепил картинку из мультика про Чебурашку и крокодила Гену.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", непобедимый британский боксер Айзер Чемберлейн глубоко уверен, что в мире нет никого лучше чем чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александра Усика.


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