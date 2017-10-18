Ломаченко подшутил над соперником на своей тренировке перед боем - ФОТО, ВИДЕО

Ироничное видео украинский боксер опубликовал на своей странице в Instagram. Так, в ролике Ломаченко рассказывает, что сейчас он снимается в продолжении знаменитого мультфильма про Чебурашку. Кроме того, с довольным лицом он пообещал выпустить премьеру 9 декабря на экранах мира.

Отметим, что фанатов спортсмена очень порадовал ролик. Также они заметили, что слова Ломаченко это прямой посыл к одному из твитов Ригондо. В нем кубинец пообещал отомстить Василию за все русские мультики, которые его заставляли смотреть в детстве. Там же Гильермо прикрепил картинку из мультика про Чебурашку и крокодила Гену.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", непобедимый британский боксер Айзер Чемберлейн глубоко уверен, что в мире нет никого лучше чем чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александра Усика.