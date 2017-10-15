Усик восхитил непобедимого боксера

"Украинский боксер выиграет Всемирную суперсерию бокса (WBSS), поскольку способен перехетрить любого", - передает XSPORT.

По словам Чемберлейна, сейчас никто не может сравниться с Усиком в боксерском интеллекте. Поскольку, этот спортсмен просто очень легко "вычисляет" всех, с кем боксирует.

"Выиграет ли Усик турнир WBSS? О, 100%! Кто станет его соперником в финале? Возможно, Дортикос. Он побьет Гассиева, который перед этим побьет Влодарчика. Но с Усиком он не справится – тот просто перехитрит любого", – подчеркнул Чемберлейн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер и чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко встретится в поединке с кубинским боксером Гильермо Ригондо уже в декабре месяце. Все билеты еще за два месяца до начала поединка уже раскуплены. Боя пройдет на легендарной боксерской арене с вместимостью в пять с половиной тыс мест "Мэдисон Сквер Гарден".