Фьюри проведет еще три поединка

Об этом передает он написал в Twitter.

Боксер призвал фанатов и болельщиков покупать билеты в кассах заранее, так как ближайший бой состоится в апреле. В течении летнего сезона Фьюри пообещал побоксировать еще с двумя спортсменами. Имена будущих соперников Фьюри не назвал.

Последний раз боксер выходил на ринг два года назад против украинского бойца Виталия Кличко, тогда он смог победить с небольшим перевесом в несколько очков и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по нескольким версиям.

Кличко вызвал Фьюри на ответный поединок, однако допинг-тест британца этому воспрепятствовал. Сам Фьюри неоднократно заявлял о своей готовности еще раз преподать урок Кличко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно брат Виталия Владимир Кличко попробовал себя в амплуа гольфиста.