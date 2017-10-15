Фьюри проведет еще три поединка

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBO, WBA (Super), IBF, британец Тайсон Фьюри рассматривает перспективу возвращения в большой бокс.
Об этом передает он написал в Twitter.
Боксер призвал фанатов и болельщиков покупать билеты в кассах заранее, так как ближайший бой состоится в апреле. В течении летнего сезона Фьюри пообещал побоксировать еще с двумя спортсменами. Имена будущих соперников Фьюри не назвал.
Последний раз боксер выходил на ринг два года назад против украинского бойца Виталия Кличко, тогда он смог победить с небольшим перевесом в несколько очков и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по нескольким версиям.
Кличко вызвал Фьюри на ответный поединок, однако допинг-тест британца этому воспрепятствовал. Сам Фьюри неоднократно заявлял о своей готовности еще раз преподать урок Кличко.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно брат Виталия Владимир Кличко попробовал себя в амплуа гольфиста.