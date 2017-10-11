Во время боя Ломаченко-Ригондо ожидается аншлаг

Об этом передает Boxing Scene.

Все билеты еще за два месяца до начала поединка уже раскуплены. Боя пройдет на легендарной боксерской арене с вместимостью в пять с половиной тыс мест "Мэдисон Сквер Гарден".

В арсенале украинского боксера имеется девять побед против одного поражение, зато у его кубинского визави есть внушительных 17 побед, причем 11 из них были техническим нокаутом.

Для Ломаченко это уже второй бой, когда билеты в кассах отсутствуют задолго до старта поединка, последний раз такое было, когда Ломаченко боксировал с Сосой. Боксер уже начал подготовку к поединку с Гильермо.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский чемпион мира во втором полулегком весе Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) поднялся на третью строчку рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории журнала The Ring.