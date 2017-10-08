Тайсон Фьюри вызвал на бой Виталия Кличко

По словам Фьюри, он бы очень хотел провести бой со старшим братом Кличко, так как младший не смог оказать ему достойного сопротивления.

Стоить добавить, что Виталий Кличко проводил последний поединок на профринге восьмого сентября 2012 года. В свою очередь Фьюри провел предыдущий бой в 2015 году после чего попадал в скандальные ситуации, признавался причастным к употреблению наркотиков, после чего объявлял о завершении карьеры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", городской голова и бывший трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко поведал о том, что в случаи возвращения на ринг, он бы точно нокаутировал нынешнего лидера дивизиона – британца Энтони Джошуа.