Кличко готовится занять место в "Зале Славы"

Об этом передает ESPN.

Согласно информации источника, на голосование попали 32 современных боксера. До конца этого месяца стеллажи в "Зале Славы" займут три новых боксера. Букмекеры отмечают, что у Кличко очень большие шансы на победу благодаря его престижным титулам.

Кроме украинца на элитное местечко претендуют: Эрик Моралес, Рональд Райт, Рикки Хаттон, Иван Кальдерон, Юрий Арбачаков, Орзубек Назаров, Крис Юбэнк, Найджеллы Бенн, Свен Оттке, Дариуш Михалчевськы, Винни Паз, Фернандо Варгас.

Кличко-старший является обладателем звания Вечный чемпион мира по боксу по версии WBC. Он хозяин таких титулов как: WBO (1999-2000), по версии журнала The Ring (2004-2005) и WBC (2004-2005, 2008-2013). Кулаки на гвоздь боксер повесил в 2012 году, когда одолел соперника Чарра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Виталий Кличко призывает правоохранителей решить вопрос с АЗС на Ревуцкого.