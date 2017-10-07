05:00 07.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Мэр Киева сделал откровенное признание - ВИДЕО

Городской голова и бывший трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко поведал о том, что в случаи возвращения на ринг, он бы точно нокаутировал нынешнего лидера дивизиона – британца Энтони Джошуа.

Мэр Киева сделал откровенное признание - ВИДЕО

Об этом украинский спортсмен заявил в интервью Fight Hub TV.

Согласно словам бывшего боксера, в позиции мера Киева он пока не может нокаутировать британского бойца. 

"Я чувствую, что если бы я вернулся в ринг, я бы нокаутировал Джошуа. Я очень скучаю по боксу и дважды в неделю провожу боксерские тренировки", - сказал Виталий Кличко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Александр Усик положил на лопатки немецкого боксера Марко Хука в рамках четвертьфинального поединка профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).


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