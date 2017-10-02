Ломаченко высказался о своем гражданстве, - ВИДЕО

Об этом он сказал в интервью "7 Каналу".

По словам боксера, он очень сильно любит Украину, а Штаты рассматривает только как место для подготовки к боям.

"В Украине мои корни, здесь мне все знакомо. Знаете, как говорится, где родился - там и пригодился. Я люблю свой город, люблю свою страну. Я буду жить здесь. Здесь я свой, а там - чужой", - сказал Ломаченко.

Стоить отметить, что в 2013 году Ломаченко подписав в США контракт с одной из крупнейших промоутерских компаний в мире Top Rank.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 91 кг Александр Усик в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series) встретится с чемпионом мира по версии WBC из Латвии Майрисом Бриедисом.