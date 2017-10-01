Усик проведет следующий бой с чемпионом мира из Латвии

Об этом стало изветсно из isport.ua.

Отметим, что Майрис Бриедис победил в четвертьфинале турнира кубинца Майка Переса единогласным решением судей - 116:110, 115:111, 114:112.

Тем не менее уже в третьем раунде с Переса сняли очко за нанесенное головой рассечение, а в десятом раунде балл сняли уже з Бриедиса. Поединок латыша с Усиком должен состоятся в начале 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", промоутер украинского боксера Александра Усика Том Леффлер заявил, что украинец намерен выступить во Всемирной боксерской суперсерии - WBSS. В частности о своем участии в WBSS ранее сообщили чемпион мира IBF (Международной боксерской федерации) россиянин Мурат Гассиев и обладатель титула WBC (Всемирного боксерского совета) латвиец Майрис Бриедис.