Усик проведет следующий бой с чемпионом мира из Латвии

Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 91 кг Александр Усик в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series) встретится с чемпионом мира по версии WBC из Латвии Майрисом Бриедисом.
Об этом стало изветсно из isport.ua.
Отметим, что Майрис Бриедис победил в четвертьфинале турнира кубинца Майка Переса единогласным решением судей - 116:110, 115:111, 114:112.
Тем не менее уже в третьем раунде с Переса сняли очко за нанесенное головой рассечение, а в десятом раунде балл сняли уже з Бриедиса. Поединок латыша с Усиком должен состоятся в начале 2018 года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", промоутер украинского боксера Александра Усика Том Леффлер заявил, что украинец намерен выступить во Всемирной боксерской суперсерии - WBSS. В частности о своем участии в WBSS ранее сообщили чемпион мира IBF (Международной боксерской федерации) россиянин Мурат Гассиев и обладатель титула WBC (Всемирного боксерского совета) латвиец Майрис Бриедис.