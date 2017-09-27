Ломаченко – в тройке лучших боксеров мира

Об этом сообщается на сайте издания.

В частности, благодаря уходу Андре Уорда все боксеры автоматически поднялись на одну строчку. Поскольку, как известно, Уорд был первым номером в списке соответствующего рейтинга.

Сейчас новым лидером рейтинга стал чемпион мира по версии WBA, WBC, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО). В свою очередь вторым теперь идет абсолютный чемпион первого полусреднего веса Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО). При этом будущий соперник Василия Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО) располагается вслед за ним на четвертом месте.

Топ-10 рейтинга журнала The Ring:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Василий Ломаченко (Украина)

4. Гильермо Ригондо (Куба)

5. Сергей Ковалев (Россия)

6. Сауль Альварес (Мексика)

7. Майки Гарсия (США)

8. Наоя Иноуэ (Япония)

9. Эррол Спенс (США)

10. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпиона второго полулегкого дивизиона по версии WBO Василий Ломаченко удостоился пояса "суперчемпиона" от Всемирной боксерской организации (WBO).