Уорд повесил кулаки на "гвоздь"

Об этом передает официальный сайт спортсмена.

Уорд заявил, что его организм более не может справляться с усиленным режимом тренировок, а его тело уже никогда не будет таким крепким, как в 2010 году.

"Если не можешь всего отдавать себя на ринге, то тебе не стоит продолжать драться", - подчеркнул Уорд.

Американский боксер провел на профессиональном ринге 32 боя и во всех победил, большая половина побед - это нокаут. Боксер завершил карьеру в возрасте 33-ех лет, что считается "зрелым" веком для бойца.

В списке "побежденных" Уорд имеет над такими мастерами, как Абрахам, Чэд Доусон, Карл Фроч, Миккель Кесслер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский боксер Василий Ломаченко получил эксклюзивный пояс суперчемпиона WBO.