Постол отправил "отдыхать" узбека Наджмитдинова

Об этом передает портал boxingscene.

Бой состоялся в Киеве.

Первая половина поединка прошла в напряженной борьбе в очках, однако уже в пятом раунде Постол отправил узбека в тяжелый нокдаун, но тот сумел встать по отсчету судьи.

Уже в десятом раунде тренер и наставник гостя кинул белое полотенце на ринг, что означало автоматическое поражение Наджмитдинова.

Кстати, в другом противостоянии серебряный призер чемпионата мира 2011 и Олимпиады-2012 Украинский легкоатлет Денис Беринчик победил испанца Исмаэля Гарсию.

Своими результатами порадовал и другой украинский боксер - чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский выигравший не титульный поединок у мексиканца Александра Касареса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Александр Усик положил на лопатки немецкого боксера Марко Хука в рамках четвертьфинального поединка профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).