Шабранский "побоксирует" с Ковалевым

Согласно информации источника, украинский боксер очень тщательно готовится к поединку, отрабатывая со своим тренером Мэнни Роблесом над передвижением по рингу и защитой второго этажа (корпуса).

Шабранский долго ждал именно этого поединка, так как сразиться с таким именитым боксером как Ковалев - это лучший спортивный опыт, который может получить боксер.

Послужной псисок россиянина довольно внущающий: 30 проведенных боев на ринге, в 26 из которых он отправил соперника в нокаут.

Ковалев еще недавно владел титулами чемпиона мира по боксу - WBA, IBF и WBO. Но не смог их защитить против Андре Уорда.

Шабранский в последний раз бился в августе с американцем Тоддом Унтанк Мэйемом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинец Александр Хижняк завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу среди мужчин, проходившего в Гамбурге.