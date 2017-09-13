03:06 13.09.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Шабранский "побоксирует" с Ковалевым

Украинский боксер из Житомирщины Вячеслав Шабранский проведет поединок с экс-чемпионом, российским бойцом Сергеем Ковалевым. Об этом передает ESPN.

Шабранский

Согласно информации источника, украинский боксер очень тщательно готовится к поединку, отрабатывая со своим тренером Мэнни Роблесом над передвижением по рингу и защитой второго этажа (корпуса). 

Шабранский долго ждал именно этого поединка, так как сразиться с таким именитым боксером как Ковалев - это лучший спортивный опыт, который может получить боксер.

Послужной псисок россиянина довольно внущающий: 30 проведенных боев на ринге, в 26 из которых он отправил соперника в нокаут.

Ковалев еще недавно владел титулами чемпиона мира по боксу - WBA, IBF и WBO. Но не смог их защитить против Андре Уорда.

Шабранский в последний раз бился в августе с американцем Тоддом Унтанк Мэйемом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинец Александр Хижняк завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу среди мужчин, проходившего в Гамбурге.


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