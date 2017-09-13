Шабранский "побоксирует" с Ковалевым

Украинский боксер из Житомирщины Вячеслав Шабранский проведет поединок с экс-чемпионом, российским бойцом Сергеем Ковалевым. Об этом передает ESPN.
Согласно информации источника, украинский боксер очень тщательно готовится к поединку, отрабатывая со своим тренером Мэнни Роблесом над передвижением по рингу и защитой второго этажа (корпуса).
Шабранский долго ждал именно этого поединка, так как сразиться с таким именитым боксером как Ковалев - это лучший спортивный опыт, который может получить боксер.
Послужной псисок россиянина довольно внущающий: 30 проведенных боев на ринге, в 26 из которых он отправил соперника в нокаут.
Ковалев еще недавно владел титулами чемпиона мира по боксу - WBA, IBF и WBO. Но не смог их защитить против Андре Уорда.
Шабранский в последний раз бился в августе с американцем Тоддом Унтанк Мэйемом.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинец Александр Хижняк завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу среди мужчин, проходившего в Гамбурге.