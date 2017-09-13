02:00 13.09.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Ломаченко вошел в пятерку лучших боксеров мира

Украинский боксер чемпион мира во втором полулегком весе Василий Ломаченко занял четвертое место в рейтинге лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

Ломаченко вошел в пятерку лучших боксеров мира

Согласно опубликованному рейтингу, в тройку лидеров входят:

1. Андре Уорд (США, полутяжелый вес)

2. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес)

3. Теренс Кроуфорд (США, первый полусредний вес)

Почетное четвертое место отныне занимает наш спортсмен, который поднялся благодаря победе над колумбийцем Мигелем Марриагу. Таким образом, боксер в очередной раз защитил свой титул.

Ранее в супертяжелом весе провел бой еще один украинский боксер Александр Усик, который техническим нокаутом отправил Хука "отдыхать". Покамест боксер не проиграл еще ни одного поединка и имеет 13-ть побед.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Ломаченко получил эксклюзивный пояс суперчемпиона WBO. Отметим, что новый титул Ломаченко получил во время финальной пресс-конференции, посвященной его бою с колумбийцем Мигелем Марриагой.


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