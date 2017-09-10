09:30 10.09.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Усика "Хуком" не возьмешь

Вчера Александр Усик положил на лопатки немецкого боксера Марко Хука в рамках четвертьфинального поединка профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series). Об этом передает официальный сайт турнира.

Усика

Усик начинал бой довольно спокойно. Наш соотечественник превосходил Хука и в весе, и в охвате руки. Немей хорошо показал себя в первых раундах, заставив Усика несколько раз упасть на ринг. Однако боксер ближе в шестому раунду выдохся, что было очень заметно. Тут-то и Усик раскрылся на полную.

Наш боксер постепенно прощупывал защиту соперника, а затем стал переходить в постоянные контратаки. Начиная с седьмого раунда Усик просто "избивал" Хука.

Отметим, что у немца была колоссальная поддержка зала, постоянно скандировавшего - "Хук,Хук". Немей, однако, стал прибегать к грязному боксу, нанося Усику удары ниже пояса, и все время, когда усик не стоял на ногах. За это Хуку судья справедливо снял несколько очков.

В десятом раунде Усик на протяжении минуты заставил немца держать плотную защиту в районе второго этажа, что и принесло ему поюеду техническим нокаутом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее промоутер украинского боксера Александра Усика Том Леффлер заявил, что украинец намерен выступить во Всемирной боксерской суперсерии - WBSS.


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