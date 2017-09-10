Усика "Хуком" не возьмешь

Усик начинал бой довольно спокойно. Наш соотечественник превосходил Хука и в весе, и в охвате руки. Немей хорошо показал себя в первых раундах, заставив Усика несколько раз упасть на ринг. Однако боксер ближе в шестому раунду выдохся, что было очень заметно. Тут-то и Усик раскрылся на полную.

Наш боксер постепенно прощупывал защиту соперника, а затем стал переходить в постоянные контратаки. Начиная с седьмого раунда Усик просто "избивал" Хука.

Отметим, что у немца была колоссальная поддержка зала, постоянно скандировавшего - "Хук,Хук". Немей, однако, стал прибегать к грязному боксу, нанося Усику удары ниже пояса, и все время, когда усик не стоял на ногах. За это Хуку судья справедливо снял несколько очков.

В десятом раунде Усик на протяжении минуты заставил немца держать плотную защиту в районе второго этажа, что и принесло ему поюеду техническим нокаутом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее промоутер украинского боксера Александра Усика Том Леффлер заявил, что украинец намерен выступить во Всемирной боксерской суперсерии - WBSS.