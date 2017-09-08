03:00 08.09.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
100173221:roman

Детали пресс-конференции Усик-Хук

В Берлине прошла подготовительная пресс-конференция между немцем Марко Хуком и украинским чемпионом WBO Александром Усиком. Об этом передает сайт украинского боксера.

Детали пресс-конференции Усик-Хук

Встреча была посвященна старту первого поединка 1/4 финала Всемирной боксерской суперсерии.

Журналисты задали несколько вопросов Усику, в частности насколько хорошо боец подготовлен к поединку на ринге. Ответ был прост, и Усик его продемонстрировал во время показательной тренировки - "я спокоен".

Усик уверен в своей победе, причем боксер превосходит своего визави по физическим параметрам (охват и размер руки).

Отметим, что победитель турнира получит все пояса в тяжелом веса, а также кубок Муххамеда Али. 

Состоялась традиционная дуэль взглядов боксеров. И тут 35-летний немец решил толкнуть руками нашего бойца, а также обозвал его. Усик оставался спокойным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", промоутер украинского боксера Александра Усика Том Леффлер заявил, что украинец намерен выступить во Всемирной боксерской суперсерии - WBSS.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив