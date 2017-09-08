Детали пресс-конференции Усик-Хук

Встреча была посвященна старту первого поединка 1/4 финала Всемирной боксерской суперсерии.

Журналисты задали несколько вопросов Усику, в частности насколько хорошо боец подготовлен к поединку на ринге. Ответ был прост, и Усик его продемонстрировал во время показательной тренировки - "я спокоен".

Усик уверен в своей победе, причем боксер превосходит своего визави по физическим параметрам (охват и размер руки).

Отметим, что победитель турнира получит все пояса в тяжелом веса, а также кубок Муххамеда Али.

Состоялась традиционная дуэль взглядов боксеров. И тут 35-летний немец решил толкнуть руками нашего бойца, а также обозвал его. Усик оставался спокойным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", промоутер украинского боксера Александра Усика Том Леффлер заявил, что украинец намерен выступить во Всемирной боксерской суперсерии - WBSS.