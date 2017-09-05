23:27 05.09.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Усик и Хук в Берлине провели открытую тренировку - ВИДЕО

Во вторник, 5 сентября, чемпион мира по версии WBO Александр Усик и немецкий тяжеловес Марко Хук провели открытую тренировку перед очным четвертьфинальным боем Всемирно боксерской серии.

Усик и Хук в Берлине провели открытую тренировку - ВИДЕО

Тренировка прошла в Берлине. Как сказано на сайт украинского боксера, оба тяжеловесы провели ряд упражнений для разминки.

Затем они продемонстрировали различные виды ударов в стойке со своими помощниками из тренерского штаба.

Напомним, украинец Александр Усик в воскресенье, 3 сентября, полетел в Берлин. Тут чемпион WBO в тяжелом весе проведет свой первый бой Всемирной боксерской суперсерии с бойцом Марко Хуком.

Как сообщал УРА-Информ, немецко-украинское противостояние состоится 9 сентября в столице Германии Берлине на арене "Max-Schmeling-Halle". Она вмещает 10 500 зрителей. При этом чемпион турнира получит все четыре титулы участников, десять миллионов долларов призовых и специальный трофей Мохаммеда Али. Имя сильнейшего станет известно в мае следующего года после финального боя.


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