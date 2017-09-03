Усик отправился в Германию на бой с Хуком

Тут чемпион WBO в тяжелом весе проведет свой первый бой Всемирной боксерской суперсерии с бойцом Марко Хуком. Как сказано на странице украинца в Instagram, немецко-украинское противостояние состоится 9 сентября в столице Германии Берлине на арене "Max-Schmeling-Halle". Оно вмещает 10 500 зрителей.

При этом чемпион турнира получит все четыре титулы участников, десять миллионов долларов призовых и специальный трофей Мохаммеда Али. Имя сильнейшего станет известно в мае следующего года после финального боя.

Напомним, Усик имел первым номер посева при жеребьевке и выбрал сам себе в соперники в 1/4 финала Марко Хука.

Как сообщал УРА-Информ, украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров тяжелой весовой категории по версии американского издания ESPN. Соответствующие сведения передает сайт организации.