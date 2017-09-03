Украинский боксер Хижняк стал чемпионом мира по боксу - ВИДЕО

Об этом стало известно из материалов isport.

Как отмечается, 22-летний украинский боксер в финале ЧМ в весовой категории до 75 кг выиграл у представителя Казахстана Абилкхана Аманкула.

По информации ведомства, Аманкул был намного лучше в начале первого и второго раундов и тем самим ушкл от прессинга украинца на ногах. Однако несмотря на это Хижняку удалось достаточно быстро перехватывать инициативу и впоследствии перебивать соперника.

При этом уже в третьем временном отрезке Александр сразу же подавил казаха прессингом и в итоге отпраздновал заслуженную победу единогласным решением судей.

Кстати, это первая и единственная медаль сборной Украины на этом чемпионате мира.

22-летний Хижняк, в июне победивший на чемпионате Европы, стал 5-м украинским боксером, которому удалось выиграть чемпионат мира.

Это первое золото ЧМ для украинского бокса за последние шесть лет - со времен Ломаченко и Усика в любителях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпиона второго полулегкого дивизиона по версии WBO Василий Ломаченко удостоился пояса "суперчемпиона" от Всемирной боксерской организации (WBO).