Украинский боксер Хижняк стал чемпионом мира по боксу - ВИДЕО

По информации ведомства, Аманкул был намного лучше в начале первого и второго раундов и тем самим ушкл от прессинга украинца на ногах. Однако несмотря на это Хижняку удалось достаточно быстро перехватывать инициативу и впоследствии перебивать соперника.
При этом уже в третьем временном отрезке Александр сразу же подавил казаха прессингом и в итоге отпраздновал заслуженную победу единогласным решением судей.
Кстати, это первая и единственная медаль сборной Украины на этом чемпионате мира.
22-летний Хижняк, в июне победивший на чемпионате Европы, стал 5-м украинским боксером, которому удалось выиграть чемпионат мира.
Это первое золото ЧМ для украинского бокса за последние шесть лет - со времен Ломаченко и Усика в любителях.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпиона второго полулегкого дивизиона по версии WBO Василий Ломаченко удостоился пояса "суперчемпиона" от Всемирной боксерской организации (WBO).
Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик будет участвовать во Всемирной боксерской суперсерии. Так, если украинский боец победит в турнире - ему достанется эксклюзивный "Бриллиантовый" чемпионский пояс от WBC. Соответствующие сведения сообщает сайт klitschko-brothers.com.