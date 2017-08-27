09:50 27.08.2017 | Бокс | Новости
100172301:labazovych

Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом - ФОТО

В Лас-Вегасе на "Ти-Мобайл Арене" состоялся поединок, который с огромным нетерпением ждал весь спортивный мир. В часности, бой между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером продлился 10 раундов из 12.

Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом - ФОТО

Об этом стало известно из материалов iSport.ua.

Как отмечается, ирландский боксер уже в первом раунде набросился с ударами на соперника. А вот с четвертого раунда Мейвезер начал прибирать инициативу к своим рукам, стал перебивать Макгрегору.

Отметим, что скорее всего к такому плану и рассчитывал следовать Мейвезер. Паскольку, в девятом раунде у Макгрегора уже даже не поднимались руки, а Флойд продолжал наносить мощные удары.

К слову, в десятом раунде судья остановил бой, присудив победу Мейвезеру техническим нокаутом.

Таким образом, Мейвезер одержал свою 50-ю победу в карьере, сохранив статус непобеждённого. Тем не менее Мейвезер за бой гарантированно получит 100 миллионов долларов, а Макгрегор — 30 миллионов.

По информации источника, предусмотрены и дополнительные бонусы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал про свое отношение к суперпоединку Флойд Мэйвезер -  Конор Макрегор.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив