Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом - ФОТО

В Лас-Вегасе на "Ти-Мобайл Арене" состоялся поединок, который с огромным нетерпением ждал весь спортивный мир. В часности, бой между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером продлился 10 раундов из 12.
Об этом стало известно из материалов iSport.ua.
Как отмечается, ирландский боксер уже в первом раунде набросился с ударами на соперника. А вот с четвертого раунда Мейвезер начал прибирать инициативу к своим рукам, стал перебивать Макгрегору.
Отметим, что скорее всего к такому плану и рассчитывал следовать Мейвезер. Паскольку, в девятом раунде у Макгрегора уже даже не поднимались руки, а Флойд продолжал наносить мощные удары.
К слову, в десятом раунде судья остановил бой, присудив победу Мейвезеру техническим нокаутом.
Таким образом, Мейвезер одержал свою 50-ю победу в карьере, сохранив статус непобеждённого. Тем не менее Мейвезер за бой гарантированно получит 100 миллионов долларов, а Макгрегор — 30 миллионов.
По информации источника, предусмотрены и дополнительные бонусы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал про свое отношение к суперпоединку Флойд Мэйвезер - Конор Макрегор.