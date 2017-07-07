Усик может выиграть эксклюзивный чемпионский пояс от WBC

Как отмечается, данынй пояс вручается в очень редких случаях и только в боях выдающихся боксеров.

Например, именно его получил Флойд Мейвезер после победы над Мэнни Пакьяо.

Кстати, свое участие в турнире подтвердили чемпионы мира в крузервейте по разным версиям - Александр Усик (WBO), Майрис Бриедис (WBC), Мурат Гассиев (IBF) и Юниер Дортикос (WBA Regular), а также Марко Хук, Дмитрий Кудряшов и Кшиштоф Влодарчик.

При этом четвертьфинальные поединки стартуют в сентябре, а финал состоится в мае 2018 года. В свою очередь жеребьевка пар 1/4 финала состоится уже 8 июля в Монако.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", промоутер украинского боксера Александра Усика Том Леффлер заявил, что украинец намерен выступить во Всемирной боксерской суперсерии - WBSS.