11:16 07.07.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Усик может выиграть эксклюзивный чемпионский пояс от WBC

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик будет участвовать во Всемирной боксерской суперсерии. Так, если украинский боец победит в турнире - ему достанется эксклюзивный "Бриллиантовый" чемпионский  пояс от WBC. Соответствующие сведения сообщает сайт klitschko-brothers.com. 

Усик может выиграть эксклюзивный чемпионский пояс от WBC

Как отмечается, данынй пояс вручается в очень редких случаях и только в боях выдающихся боксеров.

Например, именно его получил Флойд Мейвезер после победы над Мэнни Пакьяо.

Кстати, свое участие в турнире подтвердили чемпионы мира в крузервейте по разным версиям - Александр Усик (WBO), Майрис Бриедис (WBC), Мурат Гассиев (IBF) и Юниер Дортикос (WBA Regular), а также Марко Хук, Дмитрий Кудряшов и Кшиштоф Влодарчик.

При этом четвертьфинальные поединки стартуют в сентябре, а финал состоится в мае 2018 года. В свою очередь жеребьевка пар 1/4 финала состоится уже 8 июля в Монако.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", промоутер украинского боксера Александра Усика Том Леффлер заявил, что украинец намерен выступить во Всемирной боксерской суперсерии - WBSS.


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