Украинские боксеры вышли в финал домашнего ЧЕ

Четверо украинских боксеров сумели одержать победы в своих полуфинальных поединках чемпионата Европы, который проходит в Харькове.
Об этом сообщает НОК Украины.
В сообщении говорится, что украинец Александр Хижняк в категории до 75 кг вышел победителем из противостояния с итальянцем Сальваторе Кавальяро. Юрий Шестак раздельным решением судей прошел британца Каллума Френча.
В супертяжелой весовой категории Виктор Выхрист оказался сильнее россиянина Максима Бабанина.
Также победу в дневной сессии получил Николай Буценко в весе 56 кг.
Ранее УРА-Информ сообщал, что промоутер украинского боксера Александра Усика заявил, что украинец намерен выступить во Всемирной боксерской суперсерии - WBSS.