16:16 21.06.2017 | Бокс | Новости
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Поединок-реванш Кличко-Джошуа могут провести в Лас-Вегасе

Промоутер боксера из Британии Энтони Джошуа недавно поведал про ход организации боя-реванша с украинцем В. Кличко.

Поединок-реванш Кличко-Джошуа могут провести в Лас-Вегасе

Так, по словам промоутера – пока что Кличко еще не сообщил про свое согласие на участие в поединке-реванше с Джошуа. И это является сигналом того, что Кличко с командой сейчас ожидают выгодного в плане финансов предложения.

И проведение поединка в Лас-Вегасе – действительно отличная идея, а самому Кличко просто требуется новый стимул для этого. Это значит, что поединок следует проводить не в Великобритании – также сказал промоутер. При этом недавно выяснилось, что про реванш уже договорились Ломаченко и Салидо.

Как сообщал УРА-Информ, Кличко ранее заявил о том, что поединок с Джошуа для него был удивительным событием.


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