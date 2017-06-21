Поединок-реванш Кличко-Джошуа могут провести в Лас-Вегасе

Так, по словам промоутера – пока что Кличко еще не сообщил про свое согласие на участие в поединке-реванше с Джошуа. И это является сигналом того, что Кличко с командой сейчас ожидают выгодного в плане финансов предложения.

И проведение поединка в Лас-Вегасе – действительно отличная идея, а самому Кличко просто требуется новый стимул для этого. Это значит, что поединок следует проводить не в Великобритании – также сказал промоутер. При этом недавно выяснилось, что про реванш уже договорились Ломаченко и Салидо.

Как сообщал УРА-Информ, Кличко ранее заявил о том, что поединок с Джошуа для него был удивительным событием.