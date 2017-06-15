Кличко станет первым украинцем в Международном зале боксерской славы

Вечный чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко уже в 2018 году удостоиться стать первым украинцем, который будет принят в Международный зал славы бокса.
Соответствующие сведения передает сайт klitschko-brothers.com.
Как отмечается, данный отбор в члены IBHOF проводит Ассоциация боксерских писателей Америки.
Согласно сообщению, братья Кличко обязательно станут членами Международного зала боксерской славы.
Также известно, что в Зал славы могут быть приняты только боксеры, которые завершили свою активную карьеру не менее, чем пять лет назад.
"Виталию Кличко мы отправим приглашение уже на следующую ежегодную церемонию, которая пройдет в июне 2018 года", - сообщил американский эксперт.
Стоить отметить, что украинский боксер Виталий Кличко последний бой против Мануэля Чарра провел еще 8 сентября 2012 года.
"Что касается Владимира, то, если он проведет матч-реванш против Джошуа, то все будет зависеть от того, сколько он еще будет выходить в ринг в качестве действующего боксера. Мы в любом случае будем придерживаться нашего правила", - добавили в Ассоциации боксерских писателей Америки.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", IBF разрешила Джошуа провести бой-реванш с Кличко.