02:00 13.06.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Руденко: Бой с Поветкиным - очень важный шаг для меня

Украинский боксер Андрей Руденко поведал публике о том, как нужно себя вести против россиянина Александра Поветкина.

Руденко: Бой с Поветкиным - очень важный шаг для меня

Об этом стало известно из портала iSport.ua. По словам супертяжеловеса, данный соперник титулованный, поэтому драться нужно до последнего.

При этом известно, что в Поветкина очень хороший ближний бой, это его короночка.

"Боковые, снизу, апперкоты - он их бьет быстро, хорошо, качественно, потому как всю жизнь боксирует на этих ударах", - рассказал Руденко.

Таким образом, это будет огромный скачок в карьере боксеров, поскольку они потому получит не только зрелищный поединок, но и огромный опыт.

"Я когда выхожу в ринг, у меня есть только соперник, а на зал стараюсь не обращать внимание. Понятно, что за него будут болеть. Был бы поединок у Украине, так же болели за меня", - подчеркнул украинский боксер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", IBF разрешила чемпиону мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа провести бой-реванш против Владимира Кличко. 

 


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  • По причине проведения работ по капремонту передвижение транспорта на улице Бойчука будет ограничено.
 
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