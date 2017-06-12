Холифилд стал членом международного Зала боксерской славы - ФОТО

Как отмечается, в международный Зал боксерской славы такше вошли чемпионы WBO/WBC/IBF/IBO в трех весовых категориях. В часности, мексиканец Марко Антонио Баррера, чемпион WBO/WBA/IBF в трех дивизионах американец Джонни Тапиа, а также австралийский тренер Джонни Льюис.

Стоить отметить, что Холифилд начал профессиональную карьеру еще в 1984 году. В свою очередь последний бой провел в 2011-м.

Всего на счету американца 44 победы, 10 поражений и 2 ничьих в профи ринге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Владимир Кличко, экс-абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, и Виталий Кличко, вечный чемпион мира по боксу по версии WBC, стали обладателями престижной боксерской премии Германии German Boxing Awards.