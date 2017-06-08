IBF разрешила Джошуа провести бой-реванш с Кличко

Об этом сообщает Sky Sports.

Как отмечается, поединок должен состоятся второго декабря. После этого Джошуа обязан защищать свой титул в бою против болгарина Кубрата Пулева.

Теперь осталось чтобы Владимир Кличко принял решение о продолжении карьеры и реванше с Джошуа. Поскольку, до сих пор украинский боксер не определился, будет ли он проводить бой-реванш с Энтони Джошуа или нет.

В то же время IBF предоставила Джошуа специальное исключение на проведение еще одной свободной защиты.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее британский боксер Энтони Джошуа рассказал, как ему удалось победить украинца Владимира Кличко во время боя, который состоялся в Лондоне.