03:00 08.06.2017 | Бокс | Новости
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IBF разрешила Джошуа провести бой-реванш с Кличко

Международная боксерская федерация разрешила чемпиону мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа провести бой-реванш против Владимира Кличко. 

IBF разрешила Джошуа провести бой-реванш с Кличко

Об этом сообщает Sky Sports.

Как отмечается, поединок должен состоятся второго декабря. После этого Джошуа обязан защищать свой титул в бою против болгарина Кубрата Пулева.

Теперь осталось чтобы Владимир Кличко принял решение о продолжении карьеры и реванше с Джошуа. Поскольку, до сих пор украинский боксер не определился, будет ли он проводить бой-реванш с Энтони Джошуа или нет.

В то же время IBF предоставила Джошуа специальное исключение на проведение еще одной свободной защиты.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее британский боксер Энтони Джошуа рассказал, как ему удалось победить украинца Владимира Кличко во время боя, который состоялся в Лондоне.


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