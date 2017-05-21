06:00 21.05.2017 | Бокс | Новости     Новости Украины
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Виталий и Владимир Кличко стали лауреатами престижной премии в Германии

Владимир Кличко, экс-абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, и Виталий Кличко, вечный чемпион мира по боксу по версии WBC, стали обладателями престижной боксерской премии Германии German Boxing Awards. 

Виталий и Владимир Кличко стали лауреатами престижной премии в Германии

Об этом сообщает портал klitschko-brothers.

Как отмечается, награды украинским братьям Кличко будут вручены в октябре, во время гала-вечера, который пройдет в Гамбурге.

Кроме того, украинские боксеры стали единственными лауреатами престижной премии, имена которых известны задолго до вручения призов. 

В свою очередь всего в этой премии двенадцать номинаций. Кроме того, победителей этих номинаций будут определят журналисты при помощи голосования.

"Братья Кличко не только добились выдающихся достижений в области бокса, но и отлично проявили себя за пределами своего вида спорта", - говорится в сообщении. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри сделал прогноз на бой Владимира Кличко с другим британцем Энтони Джошуа.


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