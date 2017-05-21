Виталий и Владимир Кличко стали лауреатами престижной премии в Германии

Владимир Кличко, экс-абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, и Виталий Кличко, вечный чемпион мира по боксу по версии WBC, стали обладателями престижной боксерской премии Германии German Boxing Awards.
Об этом сообщает портал klitschko-brothers.
Как отмечается, награды украинским братьям Кличко будут вручены в октябре, во время гала-вечера, который пройдет в Гамбурге.
Кроме того, украинские боксеры стали единственными лауреатами престижной премии, имена которых известны задолго до вручения призов.
В свою очередь всего в этой премии двенадцать номинаций. Кроме того, победителей этих номинаций будут определят журналисты при помощи голосования.
"Братья Кличко не только добились выдающихся достижений в области бокса, но и отлично проявили себя за пределами своего вида спорта", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри сделал прогноз на бой Владимира Кличко с другим британцем Энтони Джошуа.