Виталий и Владимир Кличко стали лауреатами престижной премии в Германии

Об этом сообщает портал klitschko-brothers.

Как отмечается, награды украинским братьям Кличко будут вручены в октябре, во время гала-вечера, который пройдет в Гамбурге.

Кроме того, украинские боксеры стали единственными лауреатами престижной премии, имена которых известны задолго до вручения призов.

В свою очередь всего в этой премии двенадцать номинаций. Кроме того, победителей этих номинаций будут определят журналисты при помощи голосования.

"Братья Кличко не только добились выдающихся достижений в области бокса, но и отлично проявили себя за пределами своего вида спорта", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри сделал прогноз на бой Владимира Кличко с другим британцем Энтони Джошуа.